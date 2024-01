Un posto al sole | anticipazioni 12 gennaio 2024 | Diego non si arrende

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 12 gennaio 2024)Giordano non avrà intenzione dirsi e continuerà a cercare Ida, come raccontano ledi Unaldi venerdì 12. Il giovane, dopo aver ricevuto una strana telefonata da parte della giovane polacca, la quale ha provato a chiedergli aiuto, si è insospettito e ha chiesto spiegazioni a Marina e Roberto. I due coniugi, pressati dalle domande di, hanno provato a rassicurarlo e gli hanno detto che Ida si è messa in contatto con Marina e che ha deciso di rimanere in Polonia per assistere il padre gravemente ammalato. Il racconto di Ferri e sua moglie, però, non ha convinto il figlio di Raffaele, il quale ha deciso di mettersi in viaggio per raggiungere il villaggio della ragazza in compagnia di suo padre. I ...