“Un commento di troppo” | la campagna contro il bullismo dello Studio Sacchi nelle scuole

(Di venerdì 12 gennaio 2024) L’avvocato Silvanoracconta dell’opera di formazione e sensibilizzazione che da oltre due anni svolge in alcuni istituti cittadini e non per aiutare gli studenti a fare un uso intelligente e consapevole dei mezzi della modernità, valori aggiunti della giovinezza dell’oggi che, però, se usati male possono avere delle gravi conseguenze anche dal punto di vista penale.

Un incontro tra giornalisti ed Aurelio De Laurentiis in quel di Castel Volturno ha lasciato sorpresi i tifosi del Napoli, soprattutto in merito alle ... (spazionapoli)

Siamo pienamente soddisfatti della vittoria, ma se ne sta parlando. Non i tifosi, ma proprio ... Ildi Massimo Mauro sul rigore che ci hanno dato al derby Ha detto una stupidaggine. I ...Con la novella in, si crea ora un legame ancora più forte, poiché la collocazione in una ...il principale ombrellone aziendale a riparo dei lavoratori dal rischio infortuni per... Il ...Magna sfrutta le luci di Las Vegas per presentare un nuovo motore a 800 volt, ancora più compatto, e adatto a molteplici applicazioni ...ROMA - Momento speciale in casa Lazio. Il derby di Coppa Italia vinto contro la Roma ha dato nuova energia alla banda di Sarri che ora è pronta a sfidare il Lecce. A Radiosei, il ds Angelo Fabiani, ha ...