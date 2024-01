Umanesimo | violenza di genere e libertà di stampa Parla il neo presidente del Tribunale di Milano Fabio Roia

Il messaggio di un " nuovo" è vivo nell'eredità spirituale di Sassoli che ha ... Al primo posto la non, lo studio e la competenza; Il problema degli altri è il mio problema; L'...... come espressione più deteriore e condannabile delladel maschio sull'universo femminile. ... non partendo da considerazioni di tipo moralistico ma da una diversa consapevolezza dell'...Lo ha stabilito il Giudice Sportivo per i settori Curva Nord, Distinti Nord, Est e Ovest dopo gli insulti rivolti al calciatore nel corso del derby Lazio - Roma ...Il magistrato confida all'AGI i suoi progetti. Con un solo rammarico, la moglie che ha dovuto fare un passo indietro per la sua nomina ...