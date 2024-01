Ululati razzisti a Lukaku | chiusa la curva dei tifosi della Lazio

Leggi su agi

(Di venerdì 12 gennaio 2024) AGI - Chiusura per una giornatatifoseriaper gli insultirivolti contro il giocatore giallorosso Romelunel corso del derby di Coppa Italia di mercoledi' 10 gennaio. Lo ha stabilito il Giudice Sportivo per i settoriNord, Distinti Nord, Est e Ovest per la prossima partita in casa, il 28 gennaio 2024 contro il Napoli. In particolare il provvedimento fa riferimento a 'beceri e insultantidi discriminazione razziale' partiti dallabiancoceleste quandoera in possesso del pallone di gioco. Il giudice sportivo ha, inoltre, multato laper 50mila euro e la Roma per ...