Ultimi giorni di quarantena in Florida per l’astronauta Walter Villadei

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Mancano pochial lancio della missione Voluntas della Difesa italiana con la quale il Colonnello dell'Aeronautica Militarevolerà per 2 settimene sulla Stazione Spaziale Internazionale, nell'ambito della missione commerciale Ax-3 della compagnia privata americana Axiom Space. La partenza da Cape Canaveral della navetta Crew Dragon di Space X è prevista nella serata del 17 gennaio; a bordo anche un passeggero speciale, presentato al resto dell'equipaggio dal comandante Michael Lopez-Alégria."Questa mascotte si chiama Gigi - ha spiegato- e in realtà gli ho fatto notare che per noi è un nome maschile ma lui mi ha detto: no, questa è comunque un'orsetta. In realtà questa Gigi viene dal fatto che questo oggetto è il nostro G-indicator quindi è l'oggetto che tradizionalmente così come sulla ...

