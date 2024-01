Ultime Notizie Serie A | le parole di Rocchi | svelato l’audio tra arbitro e Var in Inter-Verona

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ancora: «Di Bello non è maleducato. Lazio-Roma…» Gianluca, responsabile della CAN A e B, ha parlato ai cronisti presenti a margine della conferenza stampa che ha tenuto oggi.in anteprimatrae Var: i dettagli Nell’incontro di oggi a Coverciano tra i vertici arbitrali e la stampa è stato diffusotrae Var in-Hellas. Roma, i tifosi sono con Mourinho ma i Friedkin… E’ gelo con la proprietà per quanto riguarda il ...

Roma dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno cura Esther in apertura a te che ho scattato nel cuore ... (romadailynews)

Roma dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Nuovo appuntamento con l’informazione est in apertura di ... (romadailynews)

Roma dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno il conflitto in Medio Oriente l’attacco è scattato nel cuore ... (romadailynews)

... anche alla luce del drammatico scenario internazionale in evoluzione nelleore, è ricaduta ... mentre in collegamento la scrittrice Chiara Valerio avrebbe commentato ledella settimana. ...Paulo Dybala, attaccante della Roma, ha ricevuto oggi l'esito degli esami in merito all'infortunio rimediato contro la Lazio Paulo Dybala, attaccante della Roma, ha ricevuto oggi l'esito degli esami ...Continuano a scendere i numeri di Covid in Italia. Nella settimana dal 4 al 10 gennaio si sono registrati 20.945 nuovi casi positivi, in calo del 45,9% rispetto alla settimana precedente (38.737). I m ...1 minuto per la lettura ROMA (ITALPRESS) – Nella settimana compresa tra il 4 e il 10 gennaio 2024 si registrano 20.945 nuovi casi positivi con una variazione di -45,9% rispetto alla settimana preceden ...