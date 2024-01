Ultime Notizie Roma del 12-01-2024 ore 13 | 10

(Di venerdì 12 gennaio 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione leprincipali dall’Italia e dal mondo a Trento un’auto è piombata sul marciapiede investendo due bambini una trentunenne che stava mangiando un passeggino con dentro neonato da conducente della vettura avrebbe perso il controllo della macchina centrando la donna sono intervenute le forze dell’ordine medici del 118 la trentunenne neonato stati trasferiti d’urgenza in codice rosso all’ospedale Santa Chiara e di due feriti il bilancio del grave incidente stradale avvenuto nella notte in provincia di Udine sull’autostrada A4 tratto 3 nodo di Palmanova San Giorgio di Nogaro in direzione Venezia essere coinvolti due furgoni secondo quanto riportato dalla stampa locale le vittime sono due uomini di nazionalità romena ...

Roma dailynews radiogiornale ritrovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in su con la situazione in sul campo in costante ... (romadailynews)

... sia in Colombia, con volumi piu' deboli di quanto previsto nel primo caso' e nonostante le aspettative siano state stemperate nellesettimane. Jefferies punta i riflettori sulla effettiva ...Non trovandola al lavoro, hanno chiesto alla mamma della titolare se avesse: è stata Bruna, ... anche se nellesettimane qualcuno aveva notato nei suoi comportamenti una forma di ...Continuano a scendere i numeri di Covid in Italia. Nella settimana dal 4 al 10 gennaio si sono registrati 20.945 nuovi casi positivi, in calo del 45,9% rispetto alla settimana precedente (38.737). I ...1 minuto per la lettura ROMA (ITALPRESS) – Nella settimana compresa tra il 4 e il 10 gennaio 2024 si registrano 20.945 nuovi casi positivi con una variazione di -45,9% rispetto alla settimana preceden ...