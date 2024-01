Ultime Notizie Roma del 12-01-2024 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 12 gennaio 2024)dailynews radiogiornalene ritrovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio sono oltre un milione di italiani metti a letto da virus respiratori più di un terzo da virus influenzali covid invece sembra in netta discesa una donna di 31 anni stava spingendo il passeggino col proprio neonato è stata investita da un’auto questa mattina intorno alle 8 in via Einaudi a Trento a te Madonna altri due bambini A quanto si apprende la conducente di una Citroen C1 perso improvvisamente il controllo della macchina centrando la ragazza che stava camminando sul marciapiede immediato l’allarme sul posto le forze dell’ordine che hanno messo in sicurezza l’area e 5 ambulanze da 31 neonato sono stati trasferiti d’urgenza in codice rosso all’ospedale Santa Chiara al momento non si conoscono le condizioni dei feriti carabinieri e nero oltre ...