Ultime Notizie Roma del 12-01-2024 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 12 gennaio 2024)dailynews radiogiornale e buona giornata dalla rivelazione da parte di Francesco Vitale in gli Stati Uniti la Gran Bretagna Hanno lanciato attacchi aerei contro postazioni odi nello Yemen dopo che i miliziani sostenuti dall’iran hanno sfidato il monito a non proseguire loro l’hai nel Mar Rosso lo dice New York Times citando funzionari americani non del quotidiano e attesa la partecipazione di altri reati tra cui Paesi Bassi Australia Canada e Blaine che dovrebbero fornire logistiche intelligenti altro supporto per Maiden vinyl risposta ai loro attacchi e voltiamo pagina l’annuncio della Casa Bianca Fondi finiti stop agli aiuti all’ucraina Tuttavia Wash negoziati tra dem e repubblicani sul nuovo pacchetto di aiuti zielinski la tregua andrebbe avvantaggio soltanto di Mosca non c’è stato il fuoco non porterebbe al dialogo politico andrebbe solo a beneficio della Russia ...