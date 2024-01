Ue | la roadmap di Draghi | “Ha perso slancio | Usa e Cina corrono”

Leggi su dayitalianews

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Pubblicato il 12 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – L'ex presidente della Bce Marioha partecipato quest'oggi al seminario di inizio anno dei commissari europei che si è tenuto, a porte chiuse, a Jodoigne, un comune di 12mila anime ad una cinquantina di chilometri a sudest di Bruxelles, nel Brabante Vallone, in Belgio. A volere l’incontro è stata la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, che nello scorso autunno ha deciso di affidare all'ex presidente del Consiglio l'incarico di redigere un rapporto sulla competitività dell'Ue, che delinei una "visione per l'economia del futuro".è stato invitato a Jodoigne proprio per discutere di quel rapporto, ha spiegato von der Leyen ai commissari nella riunione del collegio del 21 novembre scorso, come riporta il verbale della riunione pubblicato ieri. La presidente oggi ha ringraziato ...