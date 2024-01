Udinese | Hadziahmetovic per il dopo Samardzic | Pafundi da Nesta

Per il centrocampo resta calda la pista che porta a Samardzic dell'per rimpiazzare il 'buco'... avrebbe già individuato il sostituto in Amirdel Besiktas. Intanto dall'Arabia ...Per il centrocampo resta calda la pista che porta a Samardzic dell'per rimpiazzare il 'buco'... avrebbe già individuato il sostituto in Amirdel Besiktas. Intanto dall'Arabia ...L`Udinese ha individuato il possibile sostituto di Samardzic, conteso da Napoli e Juventus sul mercato. Nel mirino del club friulano c`è il centrocampista bosniaco.Il terzino proveniente dalla Salernitana è il primo affare in entrata, ma De Laurentiis e Meluso sono a lavoro per ulteriori rinforzi ...