Udine | due morti e due feriti per uno scontro tra furgoni sull' A4

Dopo le modifiche alla circolazione per vietare il transito dei mezzi di massa superiore alle 3,5 tonnellate e per limitare la velocità di ... (udine20)

Formazioni ufficiali Torino-Udinese : le scelte dei due allenatori per il match in programma oggi alle 15 Comunicate le Formazioni ufficiali di ... (calcionews24)

Dopo le modifiche alla circolazione per vietare il transito dei mezzi di massa superiore alle 3,5 tonnellate e per limitare la velocità di ... (udine20)

Alle 15.00 di oggi andrà in scena il match valido per la 18esima giornata di Serie A. Ecco le Formazioni ufficiali di Udinese-Bologna Alle 15.00 ... (calcionews24)

È dipersone decedute e altrettante ferite il bilancio del grave incidente stradale avvenuto, poco ... sull'autostrada A4, nel tratto tra il Nodo di Palmanova e San Giorgio di Nogaro () in ...7.35 Scontro tra furgoni su A4,i morti E' dimorti eferiti il bilancio di un incidente avvenuto in provincia di, sull'autostrada A4 nel tratto tra il Nodo di Palmanova e San Giorgio di Nogaro,in direzione Venezia. Coinvoltifurgoni che si ...C'è stato un grave incidente stradale sull'autostrada A4 poco dopo la mezzanotte tra il Nodo di Palmanova e San Giorgio di Nogaro (Udine) in direzione Venezia. Lo scontro ha causato ...Nel cuore della notte tra l’11 e il 12 dicembre, due furgoni si sono scontrati lungo l’A4, in provincia di Udine, nel tratto tra il Nodo di Palmanova e San Giorgio di Nogaro, in direzione Venezia. Due ...