Ucraina | la Russia minaccia il Regno Unito | “Schierare in campo le truppe britanniche sarebbe una dichiarazione di guerra a Mosca”

Leggi su tpi

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Il dispiegamento ufficiale di un contingente militare delincostituirebbe unadialla. L’avvertimento arriva dall’ex leader del Cremlino e vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitri Medvedev, che ha così commentato la visita di oggi a Kiev del premier britannico Rishi Sunak, il quale ha firmato uno storico accordo con il presidente Volodymyr Zelensky in materia di cooperazione e difesa. “Il primo ministro britannico Rishi Sunak è arrivato a Kiev per firmare uno ‘storico accordo di sicurezza’. Come reagirebbe l’opinione pubblica occidentale se la delegazione britannica finisse sotto il fuoco delle munizioni a grappolo nel centro di Kiev, come è successo ai civili della nostra Belgorod?”, hato ...