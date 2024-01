Ucraina | Casa Bianca | “Interrotti i nostri aiuti a Kiev”

(Di venerdì 12 gennaio 2024) (Adnkronos) – L’assistenza degli Stati Uniti all'nella sua guerra contro la Russia si è interrotta. Lo ha affermato in conferenza stampa il portavoce della sicurezza nazionale della, John Kirby. "L'assistenza che abbiamo fornito all'si è fermata – ha scandito Kirby – mentre la Russia sta intensificando i suoi attacchi: è fondamentale che vengano approvati nuovi finanziamenti" a favore di. Il riferimento è ai negoziati in corso a Washington fra repubblicani e democratici su un pacchetto diche potrebbe essere legato a una revisione delle misure di sicurezza delle frontiere. —internazionale/ [email protected] (Web Info) L'articolo proviene da Termometro Politico.

La guerra in Ucraina giunge al giorno 688. L'annuncio della Casa Bianca: "Fondi finiti, stop agli aiuti all'Ucraina". Tuttavia a Washington continuano i negoziati tra dem e repubblicani su un nuovo pacchetto.