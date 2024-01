Uccise la compagna a martellate | alla sbarra l' assassino di Alessandra Matteuzzi

Leggi su agi

(Di venerdì 12 gennaio 2024) AGI. - "Le prove consentono di appurare la responsabilità dell'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio". Così la procuratrice aggiunta Lucia Russo in Aula, durante la discussione davantiCorte d'Assise di Bologna, presieduta dal giudice Domenico Pasquariello, nell'ambito del processo a Giovanni Padovani per l'omicidio della ex fidanzata. "Il delitto - ha specificato Russo - avviene all'esito di una relazione morbosa ed è l'espressione di una volontà padronale e di asservimento della vittima da parte di Padovani", situazione delineata anche dpm, Francesca Rago, che ha preso la parola e sta analizzando le aggravanti contestate all'imputato. Prima dell'inizio della requisitoria dell'accusa, la Corte ha respinto due istanze presentate dall'avvocato difensore di Padovani, Gabriele ...