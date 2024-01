Tv | stop forzato stasera a ' Propaganda Live' | Diego Bianchi ha l' influenza

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Roma, 12 gen. (Adnkronos) -e improvviso per '' che questa sera non andrà in onda come di consueto. La trasmissione di, bloccato a letto da una forte, tornerà venerdì prossimo. Alla luce anche del delicato e drammatico scenario internazionale in evoluzione nelle ultime ore, al suo posto questa sera alle 21.15, La7 riproporrà il dialogo fra Corrado Augias e Alessandro Barbero andato in onda nella puntata d'esordio del programma, dedicato ad una riflessione sull'attualità in relazione ai numerosi fronti di crisi e di guerra che stanno colpendo il mondo di oggi.