Tuttosport – “Siamo amici | forse è per quello…”

(Di venerdì 12 gennaio 2024) 2024-01-12 10:11:47 Torino, l’ultimo titolo di TS: Arkadiusz Milik ieri sera si è preso la scena con una tripletta (che gli mancava dai tempi del Marsiglia) contro il Frosinone che ha guidato la Juventus al netto successo per 4-0 nei quarti di Coppa Italia, dove ora affronterà la Lazio di Sarri. Al termine della sfida il polacco ha commentato la prestazione della sua squadra: “Sono molto contento soprattutto perchèriusciti a passare il turno, ovviamente anche per la mia tripletta perchè sono riuscito ad aiutare la squadra con i miei gol quindi andiamo in semifinale eorgogliosi di questo. Non vediamo l’ora di giocare le semifinali ma c’è ancora tempo econtenti“. Milik: “Non mi sento una riserva” Successivamente, Arek ha aggiunto: “Non mi sento assolutamente una riserva. Sono partito tante volte titolare ...

Milik: "Non mi sento una riserva" Successivamente, Arek ha aggiunto: " Non mi sento assolutamente una riserva. Sono ...Le parole di Allegri dopo Juve - Frosinone Allegri ha poi spiegato: "tornati a non prendere gol. Quando c'è da lavorare duro si lavora duro e quando si deve si rallenta, qui la squadra è ...I rossoneri dicono addio anche alla Coppa Italia dopo la sconfitta con i bergamaschi: l'analisi della gara evidenzia cosa non ha funzionato. L'Atalanta ha vinto 2-1 a San Siro eliminando il Milan dall ...Secondo quanto riporta l'edizione odierna del quotidiano TuttoSport, nello spazio riservato al calcio, Samardzic si sente via Whatsapp con gli amici Vlahovic e Yildiz.