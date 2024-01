Tutti i peccati del predicatore nigeriano TB Joshua

In questi giorni stanno facendo molto discutere in Nigeria le accuse contro il predicatore nigeriano TB Joshua, morto nel 2021, che emergono dall'inchiesta Disciples realizzata dai giornalisti del ...Vero, verissimo: solo Dio può perdonare i. Ma se diveniamo consapevoli che Dio abita in noi,... È il perdono che ci consente di rialzarcia vicenda, colpevoli e vittime, di non restare ...È stato uno dei leader religiosi più influenti e ricchi di tutta l’Africa. Morto nel 2021, ora è accusato di violenze sessuali e torture da un’inchiesta giornalistica. Leggi ...