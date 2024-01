Turista si ammala e restituisce pietre rubate | “Non sapevo della maledizione di Pompei”

(Di venerdì 12 gennaio 2024) (Adnkronos) – "Caro anonimo mittente di questa lettera… Lepomice sono arrivate a… Ora in bocca al lupo per il tuo futuro come diciamo in Italia". E' la risposta su X del direttore del Parco archeologico Gabriel Zuchtriegel a una lettera di unastraniera con allegate lepomice trafugate. "Non

E' la risposta su X del direttore del Parco archeologico Gabriel Zuchtriegel a una lettera di unastraniera con allegate le pietre pomice trafugate. "Non sapevo della maledizione. Non sapevo ...La "sfortuna della Pompei antica" ha colpito una giovanestraniera, che si è ammalata e, in via anonima, ha spedito al direttore del Parco archeologico Gabriel Zuchtriegel, dei piccoli reperti di pomice che aveva trafugato, chiedendo scusa e ...(Adnkronos) – “Caro anonimo mittente di questa lettera… Le pietre pomice sono arrivate a Pompei… Ora in bocca al lupo per il tuo futuro come diciamo in Italia”. E’ la risposta su X del direttore del P ...POMPEI – In tanti l’hanno chiamata “La sfortuna della Pompei antica”. Una sorta di “maledizione” che arriverebbe, secondo una leggenda, a colpire chi ruba reperti archeologici dagli scavi di Pompei. R ...