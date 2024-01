Turista si ammala e restituisce pietre rubate | “Non sapevo della maledizione di Pompei”

(Di venerdì 12 gennaio 2024) La giovane ha scritto al direttore del Parco archeologico che le ha augurato "buona fortuna" "Caro anonimo mittente di questa lettera… Lepomice sono arrivate a… Ora in bocca al lupo per il tuo futuro come diciamo in Italia". E' la risposta su X del direttore del Parco archeologico Gabriel Zuchtriegel a una

E' la risposta su X del direttore del Parco archeologico Gabriel Zuchtriegel a una lettera di una straniera con allegate le pietre pomice trafugate. "Non sapevo della maledizione. Non sapevo ...La "sfortuna della Pompei antica" ha colpito una giovane straniera, che si è ammalata e, in via anonima, ha spedito al direttore del Parco archeologico Gabriel Zuchtriegel, dei piccoli reperti di pomice che aveva trafugato, chiedendo scusa e ...