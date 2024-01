Tumori | Ema avvia revisione su Car-T | “Rischio neoplasie secondarie”

(Di venerdì 12 gennaio 2024) (Adnkronos) – L’Agenzia europea del farmaco Ema annuncia l’avvio di unasulla sicurezza delle Car-T anticancro, immunoterapie personalizzate basate sui linfociti T del paziente che vengono prelevati, riprogrammati per attaccare il tumore e quindi reinfusi. Il Comitato per la farmacovigilanza Prac dell’Ema, riunitosi dall’8 all’11 gennaio, ha deciso di riesaminare i 6 prodotti Car-T approvati nell’Unione europea, per ildi “maligni secondari correlati alle cellule T, inclusi il linfoma e la leucemia a cellule T”. Il Prac, informa l’Ema, sta esaminando “tutte le evidenze disponibili, comprese le informazioni su 23 casi di vari tipi di linfoma o leucemia a cellule T segnalati su EudraVigilance, il database Ue degli effetti avversi dei farmaci”. In base ai risultati dell’analisi, il panel “deciderà sulla ...

