Trofeo Gianni e Luciana Radici | al Monte Pora il meglio dello sci giovanile

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Gandino. Riprende la stagione agonisticasci con le prime gare del circuito provinciale FISI sulle piste del, in programma sabato 13 e domenica 14 gennaio: l’appuntamento è con l’8^che sarà declinato in due giornate dedicate rispettivamente ai Children e ai Pulcini (per un totale di oltre 200 atleti al via), con l’obiettivo di accumulare preziosi punteggi per la partecipazione ai campionati regionali. Sabato 13, il GS Children vedrà impegnati i Ragazzi (classe 2011-2010) e gli Allievi (2009-2008) in due manche che premieranno i primi cinque assoluti di ogni categoria maschile/femminile. La giornata sarà anche l’occasione, nello specifico per la categoria Allievi, di testare la pista in previsione del GS in programma ...