Trento | 31enne e due bambini investiti mentre passeggiavano sul marciapiede

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 12 gennaio 2024) . Trasportati d’urgenza all’ospedale Una tragedia si è consumata questa mattina a, in via Einaudi. Intorno alle ore 8 di oggi, 12 gennaio, una donna di 31 anni stava camminando con il figlio di 8 anni e un secondo bambino di 5 mesi nel passeggino, su un marciapiedi quando un’auto li ha. Secondo le prime notizie che giungono, ad investire lae i duesarebbe stata una donna di 55 anni alla guida di una Citroen C1 che avrebbe perso improvvisamente il controllo della macchina, centrandoli in pieno. Immediati i soccorsi. Sul posto sono giunte le forze dell’ordine, che hanno messo in sicurezza l’area, e ambulanze e auto mediche. La donna e il bimbo di 5 mesi, che non sarebbe suo figlio, sono stati portati d’urgenza in codice rosso all’ospedale Santa Chiara. Il bambino di otto anni, figlio ...