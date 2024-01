Traorè | l’ex agente | “De Laurentiis mi chiamò quando era al Sassuolo…”

Leggi su terzotemponapoli

(Di venerdì 12 gennaio 2024) A Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Antonino Imbroglia, exdi Hamed. Queste le sue parole: Imbroglia: “era a Sassuolo ed io ero il suo, ho ricevuto una telefonata da Deche mi chiedeva informazioni sul ragazzo” “era a Sassuolo ed io ero il suo, ho ricevuto una telefonata da Deche mi chiedeva informazioni sul ragazzo. E’ sempre molto strano per quanto mi riguarda che chiami il presidentein società c’è un direttore sportivo, per cui lo dissi a Giuntoli che mi ringraziò. La cosa però andò avanti per poco tempo, erano più informazioni che altro. Imbroglia: ”Di Traoré ...