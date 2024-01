Traore del Bournemouth per l’attacco | dialoghi in corso tra le società

Il Milan, invece, ha definito la cessione di Krunic al Fenerbahce per 5 milioni (contatto triennale per il bosniaco) e va a caccia di un difensore mancino: la prima scelta è BuongiornoTorino. ...Calciomercato Napoli - L'edizione oggi in edicolaCorriereMezzogiorno critica apertamente il mercato di gennaio messo a punto finora dal club di De Laurentiis , poi sul nome di Traorè svela: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di ...Traore è il nome nuovo per l’attacco del Napoli. Si lavora all’arrivo del jolly del Bournemouth, affare in prestito oneroso, dialogo in corso tra le due società ...L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa un focus su Hamed Traoré, calciatore offensivo in forza al Bournemouth.