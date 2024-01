Traorè al Napoli | l’affare è sempre più vicino | quale può essere il giorno decisivo ESCLUSIVA

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Junior Hamedsi avvicina al, la trattativa sta per entrare nel vivo:puòla giornata decisiva. Giorni concitati in casa, con Walter Mazzarri e la squadra azzurra impegnati a Castel Volturno negli allenamenti, per recuperare il terreno perso nel girone d’andata. Per ilè infatti fondamentale rientrare in zona Champions League, competizione che rappresenta l’obiettivo numero 1 da raggiungere per il club azzurro. Lo sa bene anche il presidente Aurelio De Laurentiis, che a tal proposito è disposto a ricercare importanti rinforzi da poter mettere a disposizione del tecnico. Calciomercato, tra lunedì e martedì incontro con gli agenti diCon la cessione di Elif Elmas al Red Bull Lipsia, e considerando ...