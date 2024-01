Tragico incidente ferroviario in Italia | travolta in pieno dal treno

Leggi su tvzap

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Nella mattinata di oggi, venerdì 12 gennaio 2024, una donna è stata investita da unin corsa. Il tremendoè avvenuto alle 11:37 di questa mattina. Sono in corso gli accertamenti necessari a far chiarezza sulla dinamica e sulle cause dell’ed è stato richiesto l’intervento dell’autorità giudiziaria dal personale. (Continua dopo le foto) Leggi anche:in autostrada: il bilancio è drammatico Leggi anche: Cristian Totti e la fidanzata pronti al grande passo: lo scatto che scatena il gossip Senigallia,: donna investita da unIl terribilesi è verificato questa mattina ...