Tragedia nel sud pontino | 82enne pensionata muore nell’incendio di casa sua

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Pubblicato il 12 Gennaio, 2024 Un incendio dai risvolti drammatici quello divampato oggi intorno alle ore 13 a Fondi. Nel rogo ha perso la vita una donna di 82 anni, Fernanda Guarino, con disabilità motoria; non è ancora chiaro però cosa sia stato a causare la morte della donna, se le ustioni o l’intossicazione da fumo. La donna abitava da sola in un appartamento del centro storico, di una palazzina tra tra la chiesa di Santa Maria e l’area delle Benedettine; al piano superiore vi abita la figlia. Proprio quest’ultima non era aal momento in cui sono divampate le fiamme. Sono stati alcuni dei residenti delle altre abitazioni ad udire le grida disperate dell’anziana che ormai aveva capito cosa stava accadendo ma che non avrebbe avuto la forza di aprire la porta d’ingresso. Un porta aperta dalla figlia di ritorno dalle proprie commissioni, ma il fumo acre ...