Tragedia in Val Pusteria | 16enne tedesca muore dopo essere scivolata in un dirupo

(Di venerdì 12 gennaio 2024) L'adolescente era uscita di mattina per fare una passeggiata e non aveva più fatto ritorno.ore di ricerche, il drammatico ritrovamento

Due escursionisti sono morti travolti da una Valanga in val Formazza, nel Verbano-Cusio-Ossola, in Piemonte. Nelle scorse ore, i due corpi sono ... (liberoquotidiano)

... di età compresa tra i 5 e i 10 anni , ora affidati alle cure dello zio materno, Sergio Genetin , vice sindaco di Valfloriana, il piccolo comune delladi Fiemme teatro della. Il ...La donna è stata uccisa nea sua casa a Montalbiano, frazione di Valfloriana, indi Cembra, in ... Ancora unache pare aver seguito l'identico, atroce copione. Il pensiero ora va alle ...In Alto Adige è stata ritrovata una sedicenne tedesca congelata. La minore era in vacanza con la famiglia ma si erano perse le sue tracce.La comunità trentina è stata colpita da una tragedia che ha avuto luogo a Montalbiano, in Val di Cembra. L'Associazione dei pubblici esercizi del Trentino, guidata da Fabia Roman, ha espresso il suo c ...