Traffico Roma del 12-01-2024 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione per una nuovo aggiornamento in assenza di altri disagi ilsu entrambe le carreggiate del grande raccordo anulare in diminuzione accade lo stesso sul tratto Urbano della A24 in uscita dama proseguono le difficoltà sulla tangenziale est per un precedente incidente nella galleria vicino lo svincolo di via dei Monti Tiburtini tratto chiuso in direzione San Giovanni ricordiamo il cantiere che invece comporta la chiusura alsu via Salaria altezza via Panama in questo caso salvo modifiche riapertura prevista il 13 febbraio sulla Gianicolense nuovi interventi di manutenzione in corso da mercoledì 10 il cantiere unicamente dalle 21 alle 6 comporta una riduzione di carreggiata tra Viale Trastevere e Piazzale Enrico Dunant e domani sabato 13 gennaio anticipiamo una ...