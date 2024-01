Traffico Roma del 12-01-2024 ore 19 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Luceverdeben trovati dalla redazionemaggiorenne e questo tardo pomeriggio sulla carreggiata esterna della Grande Raccordo Anulare tra la Pontina lo svincolo della 24 anche per un precedente incidente dopo la Casilina continuano gli spostamenti dell’ora di punta lungo le interna tra la via Cassia è l’uscita per via Prenestina con esclusione delpomeriggio nessuna difficoltà particolare sulla A24 in uscita dae su via del Foro Italico verso San Giovanni ancora tensione sulla tangenziale est sempre Provenendo dal Olimpico per la presenza di un incidente già segnalato in galleria vicino lo svincolo di via dei Monti Tiburtini Prato momentaneamente chiuso in direzione San Giovanni segnaliamo un incidente sulla via Ardeatina vicino via di Valle Caia dove sono possibili rallentamenti stessa ...