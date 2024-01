Traffico Roma del 12-01-2024 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Luceverdema entro va Ti dalla redazione sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata esternamaggiormente rallentato tra la colomba lo svincolo della 24 anche per la presenza di un incidente dopo la Casilina in aumento gli spostamenti in interna tra Cassia e lo svincolo della via Prenestina consueti spostamenti in uscita dasul tratto Urbano della A24 e su via Foro Italico a partire dalla galleria Giovanni XXIII per chi va a San Giovanni Maggiore attenzione sulla tangenziale est sempre Provenendo dal Olimpico per la presenza di un incidente in galleria Non lo svincolo di via dei Monti Tiburtini tratto momentaneamente chiuso in direzione San Giovanni un aggiornamento sulla circonvallazione Gianicolense precedentemente chiusa per un avvallamento altezza via Francesco Massi il transito viene ora tramite riduzione di ...