Traffico Roma del 12-01-2024 ore 15 | 30

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata esternain aumento tra la Pontina è la diramazioneSud stessa cosa tra Cassia se Prenestina Per quanto riguarda gli interna spostamenti maggiori anche sul tratto Urbano della A24 in uscita dae su via del Foro Italico tra la galleria Giovanni XXIII è la Salaria verso San Giovanni acittà prudenza per un incidente su via Prenestina altezza Viale Palmiro Togliatti disagi per lo stesso motivo possibili su via Laurentina vicino via di Tor Pagnotta un terzo incidente nell’ultima ora ha rallentato maggiormente chi viaggia sul piazzale di Ponte Milvio nei pressi di largo Maresciallo Diaz attenzione sulla circonvallazione Gianicolense dalla tarda mattinata a causa di una ballamento chiuso al ...