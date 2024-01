Traffico Roma del 12-01-2024 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 12 gennaio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità in centro proseguono i rallentamenti sulla lungo decenti e all’altezza di via Arenula per lavori in corsorallentato ancora in queste ore anche su via del Foro Italico in direzione della Salaria tra Corso Francia e viale della Moschea è in via Prenestina trailer e via Grottaminarda in chiusura ricordiamo che il 14 gennaio torna l’appuntamento con la domenica ecologica lo stop dellaprivato sarà Come di consueto all’interno della fascia verde dalle 730 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 20:30 tutte le informazioni di dettaglio Ad esempio la mappa della fascia verde o l’elenco delle deroghe si possono consultare sui sitimobilita.it e comune..it In collaborazione con Luce Verde infomobilità ...