Traffico Roma del 12-01-2024 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 12 gennaio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilitàè tornato regolare sui vicini raccordi autostradali tra gli interventi persu via Cassia all’altezza di via di Grottarossa è su via della Pineta Sacchetti all’altezza di largo gemelli rallentamenti per lavori sul Lungotevere de’ Cenci mentre sul Largo Arenula via Arenula a ponte Garibaldi e ci sono lavori di manutenzione straordinaria con chiusure in atto a seconda dei tratti interessati su via Salaria chiuso per lavori il tratto tra via Panama in via Bruxelles su via Flaminia invece per lavori si viaggia su carreggiata ridotta nei pressi della stazione Labaro è ancora lavori di potatura sulla Cristoforo Colombo con riduzione della carreggiata nella fascia oraria 7:30 a 17:33 via Alessandro varaldo in Europa nelle due direzioni ...