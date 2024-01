Traffico Roma del 12-01-2024 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 12 gennaio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità in via Cassiarallentato tra la storta dietro fare in direzione della Flaminia sulla stessa via Trionfale sono segnalati rallentamenti tra via di Casal del Marmo via Pasolini in via Salaria è chiusa per lavori la strada tra via Panama via Bruxelles del centro è ancora rallentamenti sulla tangenziale est tra l’uscita per Conca d’Oro via dei Campi Sportivi in direzione di Piazzale degli Eroi a causa di un incidente incidente e code anche in via Aurelia tra antica e il raccordo anulare In collaborazione con Luce Verde infomobilità