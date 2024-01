Traffico Roma del 12-01-2024 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Luceverdemi trovati sulla grande raccordo anulare incolonnamenti per lavori tra Nomentana e la Tiburtina in carreggiata interna vedere carreggiata esterna code all'altezza della Prenestina sulla tangenziale incolonnamenti pertra via dei Monti Tiburtini e Viale dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico è ancora code strada Salaria Nomentana in direzione San Giovanni rallentamenti sulla via Flaminia dove lavori si viaggia su carreggiata a ridotta nei pressi dello stadio l'amaro disagi in zona lavori di potatura sulla Cristoforo Colombo dove si viaggia su carreggiata ridotta nella fascia oraria 7:30 17:30 tra via Alessandro varaldo via Europa In entrambe le direzioni di percorrenza