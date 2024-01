Traffico Roma del 12-01-2024 ore 09 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 12 gennaio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità incidente sulla via Prenestina disagi alaltezza via di Tor Tre Teste per lavori ecode sul Raccordo Anulare lungo la carreggiata interna tra Bufalotta la Tiburtina e poi in esterna altezza Pontine tra Casilina e lo svincolo A24 file anche sul tratto Urbano della A24 tra fiorentini e la tangenziale come poi sulla tangenziale est e tra via dei Monti Tiburtini a via dei Campi Sportivi lezione stadio e tra via dei Campi Sportivi la Salaria e tra Prenestina viale Castrense tutto verso San Giovanni soliti rallentamenti verso il centro su via Flaminia e su via Salaria In collaborazione con Luce Verde infomobilità