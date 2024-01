Traffico Roma del 12-01-2024 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Luceverdetrovati dalla redazione sul grande raccordo anulare per lavori code tra la diramazionesud e la Nomentana sul tratto Urbano della A24 si sta in coda tra fiorentini e la tangenziale qui code perda via dei Monti Tiburtini a Viale dei Campi Sportivi verso lo stadio e code tra Viale dei Campi Sportivi la salari e più avanti tra la Prenestina viale Castrense verso San Giovanni rallentamenti ancora in direzione del centro sulle principali consolari incidente con rallentamenti su via di Casal del Marmo all’altezza di via della Palmarola rallentamenti su via Flaminia dove per lavori si viaggia su carreggiata ridotta nei pressi della stazione Labaro chi lavori di potatura sulla Cristoforo Colombo con riduzione della carreggiata nella fascia oraria 7:30 17:30 tra via Alessandro varaldo e via Europa In entrambe le ...