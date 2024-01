Traditi e truffati da Chiara Ferragni | le mail dei consumatori | Volevamo aiutare i bambini

Adesso ci sentiamo, perché per noi è stata una spesa che abbiamo fatto con il cuore; per questo motivo, sono qui a richiedere un rimborso'. Story su Instagram, il vero ritorno ......costo del pandoro Balocco perchè convinti di essere stati "". Sono infatti decine e decine le mail di persone che hanno scritto all'associazione dei consumatori dicendo di sentirsi "". ...Francesca Ferragni ha subito ripercussioni dopo il pandoro-gate che ha coinvolto la sorella Chiara Nelle ultime ore è giunta voce di una sua sospensione dal lavoro e di un ..."Balocco gate", il Codacons recapiterà un dossier con più di 200 segnalazioni effettuata dai consumatori alla Guardia di finanza. Altri guai in vista per Chiara Ferragni ...