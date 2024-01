Tra Todde e Soru | nessun compromesso Il centrosinistra alla prova della Sardegna

...- a destra non è stata capace di spendere 3 miliardi rimasti come avanzo di cassa nel bilancio regionale. E anche i finanziamenti del Pnrr sono fermi perché mancano i progetti. Siamole ......può non avere chiaro che il campo largo non accetterà di rimettere in discussione la leadership di, che ha anche importanti riflessi nazionali nella prospettiva di una (difficile) alleanza...Le prove di campo largo in Sardegna non vanno benissimo, almeno per ora. Con le scadenze elettorali alle porte, la candidata di M5S e Pd Todde e l'ex presidente della Regione Soru non riescono a trova ...Roma, 12 gen. - (Adnkronos) - "Il nostro avversario è la destra, che sia Truzzu, Solinas, o chi per loro. Non basta cambiare nome per nascondere i fallimenti evidenti di questa giunta di destra che no ...