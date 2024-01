Tra le montagne della Piana Rotaliana e ponti sospesi nel vuoto

Oggi accanto alla piazza , provando a soffiarci sopra, va in onda l’ ipocrisia . Certa politica colta in contropiede dalle rifrazioni della morte di ... (lanotiziagiornale)

... la squadra del paese dello scrittore Manuel Vilas, sotto ledell'Aragona. Non in tutto c'...una foto di quando la squadra non disponeva nemmeno di un campo da gioco e affondava i tacchetti...gli aspetti, se vogliamo, più folcloristici delle proteste lo slogan 'una montagna di letame vi seppellirà', che ha visto scaricaredi materiale organico dinanzi a sedi istituzionali e/o ...Siamo stati a Tsaghkunk, a un’ora dalla capitale Yerevan, per conoscere cucina e volti di un progetto gastronomico ambizioso e indipendente.Una delle classifiche più attese d'inizio anno: le 52 mete da visitare nel 2024 per il New York Times. Una è una piccola città ...