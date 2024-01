Tottenham | Postecoglou accoglie Dragusin | 'Era l'obiettivo numero uno'

Questo ha portato, per esempio, alla scelta di Ange, il tecnico che sta sorprendendo la ... Tutti colpi che hanno consentito alil brillante inizio di stagione e l'attuale quinto ...... scrive The Athletic : " Quando ilha iniziato la sua stagione a Brentford ad agosto, doveva essere il giorno di un nuovo inizio; la prima in Premier di Angee i debutti di ...Ange Postecoglou, tecnico del Tottenham, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Manchester United e ha parlato di mercato, soffermandosi.L'Aston Villa di Zaniolo prova il momentaneo aggancio del Liverpool in vetta giocando in casa dell'Everton, che viene da tre sconfitte e si trova in zona retrocessione avendo subito 10 punti di ...