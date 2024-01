Torino | morta donna accoltellata dal marito

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Un nuovo femminicidio gravissimo. Nel corso della serata di giovedì 11 Gennaio, lain un appartamento di via Galluppi, a, nel quartiere Borgo Filadelfia, è deceduta a causa delle ferite riportate. La vittima si chiamava E. S., aveva 65 anni, ed era stata ricoverata in prognosi riservata dopo l’aggressione. Il, L. S., di 71 anni, le ha inferto numerose ferite e ha provocato un decadimento delle condizioni della moglie. La Polizia ha prontamente arrestato l’uomo. Ora è assistito dall’avvocata Francesca D’Urzo. L’uomo è stato trasferito nello stesso ospedale, nel reparto detenuti, perché le sue condizioni psichiatriche sarebbero incompatibili con il carcere. Ad allertare le forze dell’ordine e a trovare l’uomo in stato di shock è stato un dipendente dell’officina di cambio pneumatici ...

È deceduta ieri sera in ospedale dove era ricoverato in prognosi riservata la donna di 65 anni accoltellata mercoledì pomeriggio mentre si trovava in ... (tg24.sky)

(Adnkronos) – E' morta ieri sera in ospedale dove era ricoverata in prognosi riservata la donna di 65 anni accoltellata mercoledì pomeriggio in casa ... (periodicodaily)

La vittima, 65 anni, è deceduta in ospedale dove era ricoverata in prognosi riservata E' morta ieri sera in ospedale dove era ricoverata in prognosi ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – E’ morta ieri sera in ospedale dove era ricoverata in prognosi riservata la donna di 65 anni accoltellata mercoledì pomeriggio in ... ()

E'ieri sera in ospedale dove era ricoverata in prognosi riservata la donna di 65 anni accoltellata mercoledì pomeriggio in casa nel quartiere Borgo Filadelfia di. Colpita da numerosi ...AGI - Non ce l'ha fatta Elisa Scavone, la 65enne accoltellata dal marito 70enne Lorenzo Sofia ail 10 gennaio: la donna èall'ospedale Molinette, dove era stata ricoverata in condizioni disperate. L'aggressione era avvenuta in un appartamento di via Galluppi, nel quartiere di Borgo ...Elisa Scavone è morta nella serata di giovedì 11 gennaio dopo che, nel pomeriggio del giorno prima, era stata accoltellata dal marito in un appartamento di via Galluppi, nel quartiere Borgo Filadelfia ...È morta nella tarda serata di ieri all'ospedale Molinette di Torino la donna di 65 anni accoltellata dal marito mercoledì 10 gennaio nel loro appartamento di ...