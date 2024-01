Torino | Juric | 'Buongiorno? Non bisogna sempre pensare di vendere i giocatori'

Il Mercato del Torino è pronto a scaldare in motori in vista delle prossime settimane. Il club granata sarebbe pronto ad affondare il colpo su un ... (serieanews)

Gvidas Gineitis non lascerà il Torino in questa sessione di mercato. A blocca re la sua partenza è stato il tecnico Ivan Juric ... (calciomercato)

Le parole di Alberto Corradi, ex vice di Ivan Juric , sull’evoluzione dell’allenatore del Torino . Tutti i dettagli Alberto Corradi, ex vice di ... (calcionews24)

Ivan, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Genoa di Gilardino Ivan, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia ......Blessin seppur imbattuto e reduce da sette pareggi consecutivi è ultimo in classifica e cerca contro iluna vittoria per limare il distacco dalla zona salvezza. Contro il Toro dell'exè ...Alla vigilia di Genoa-Torino, il tecnico granata Ivan Juric ha presentato così la partita in conferenza stampa: `La squadra dall`inizio lavora bene in fase difensiva.Quella di domani è una sfida fondamentale, "Toro, punto di svolta" si legge sulle colonne de La Gazzetta dello Sport. "Juric chiede la scossa a Zapata, ma attenzione ...