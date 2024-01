Top of the Music 02 2024 | per Simba La Rue è debutto al vertice della chart

SIMBA LA RUE con il suo album di debutto ' TUNNEL ' debutta alla numero uno nella classifica album italianaOfMusic di Fimi - Gfk e debutta anche alla numero uno nella classifica dei formati fisici (Vinili, cd e musicassette). Simba spodesta dalla vetta SFERA EBBASTA con il suo nuovo album ' X2VR ' ...Michel's move also effectively firesstarting gun onrace for EUjobs and is being interpreted as an indication of his ambitions forCommission Presidency. His statement, 'I think it ...In questa prima annata in Italia, Marcus Thuram si è dimostrato fondamentale nella fase offensiva dell'Inter. E i numeri lo confermano: il francese è l'unico giocatore ...‘Tunnel’ di Simba La Rue conquista direttamente la prima posizione della Top of the Music mentre Takagi & Ketra guidano la chart singoli.. Le Top Ten della settimana.