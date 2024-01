Top Gun | Maverick | il sequel con Tom Cruise sarebbe in sviluppo

Leggi su screenworld

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Ildi Top Gun:sembra essere in, con Tomancora una volta in veste di protagonista e affiancato da Glen Powell e Miles Teller, che questa volta dovrebbero avere ruoli di maggior rilievo. Si riconfermano gli stessi sceneggiatori e il regista per portare sugli schermi il terzo capitolo della trilogia. Secondo quanto riferito da Matt Belloni di Puck, è effettivamente iniziato lodeldi Top Gun:, sebbene la lavorazione sia entrata in fase di pre-produzione soltanto in questi giorni. Le certezze vedrebbero Tomnuovamente nel cast come protagonista, affiancato da Glen Powell e Miles Teller a fargli da spalla. Ehren Kruger, che aveva co scritto la sceneggiatura del precedente capitolo, sarà lo ...