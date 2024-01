Top Gun 3 si farà | terzo film con Tom Cruise in lavorazione

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Top Gun 3 è in sviluppo per Paramount; secondo voci raccolte dal collettivo di reporter freelance Puck, Tomvestirà di nuovo i panni di Maverick in uncapitolo della saga sull’ardimentoso pilota di caccia militari, dopo il successo stellare avuto da Top Gun: Maverick, sequel dell’originale Top Gun, uscito nel 2022. A quanto trapela, ilsarà scritto da Ehren Kruger, già co-sceneggiatore del precedente, e diretto, con molta probabilità, da Joe Kosinski. Nel cast dovrebbero tornare anche Miles Teller e Glen Powell.si accaparra i titoloni delle riviste di settore, come ad esempio The Hollywood Reporter, per la seconda volta in pochi giorni, dopo l’annuncio, risalente a martedì 9 gennaio 2024, dell’accordo multimilionario stretto con Warner Bros per lo sviluppo, la produzione e la partecipazione a ...