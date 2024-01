Top Gun 3 si farà! Il seguito di Maverick è già in fase di sviluppo

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Visti gli accordi di Tom Cruise stilati nei giorni scorsi, possiamo affermare Top Gun 3 si farà e rivedremo l’attore insieme a Miles Teller e Glen Powell La Warner Bros Discovery ha appena siglato un nuovo accordo di produzione con Tom Cruise. L’attore svilupperà e produrrà film per il cinema per il gruppo. Ci saranno diverse tipologie di progetti, che saranno un misto fra produzioni originali e franchise, tutti rigorosamente con Tom Cruise come protagonista. Si tratta di un accordo non esclusivo, infatti l’attore potrà continuare a partecipare a progetti Universal e Paramount Pictures, casa di produzione di Top Gun. Top Gun 3 si farà e la produzione è già in movimento Come era prevedibile, dopo l’annuncio dell’accorso pluriennale non esclusivo con la Warner Bros. Discovery, la Paramount ha deciso di rimarcare la sua presenza nella vita dell’attore perciò è già stato annunciato che ...

Michel's move also effectively fires the startingon the race for EUjobs and is being interpreted as an indication of his ambitions for the Commission Presidency. His statement, 'I think it ...Joseph Kosinski Titolo Originale: Maverick Nazione U. S. A. Anno Produzione 2022 Genere Azione Durata 130' Interpreti Tom Cruise Miles Teller Jennifer Connelly Lyliana Wray Glen Powell Jon Hamm Ed Harris Val Kilmer ...Si rincorrono le notizie su una possibile vendita di Paramount Global (o della sua controllante National Amusements). Secondo orta il Wall Street Journal David Ellison avrebbe già fatto un’offerta in ...Proviamo a fare qualche speculazione su come potrebbe continuare la storia in Top Gun 3 dopo gli eventi di Maverick.