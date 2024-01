TNA | Molteplici firme in arrivo nelle prossime settimane

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 12 gennaio 2024) La TNA è pronta, domani si torna in scena con Hard To Kill, ma a quanto pare non è solo la card dello show a fare parlare. Oltre al ritorno del nome originale della federazione, ci saranno anche alcune sorprese per i fan presenti nel Palms di Las Vegas, tra cui una firma inattesa. La fonte americana Fightful ha approfondito la cosa svelando in anteprima che diverse nuoveverranno svelate nel corso delle. TNA is expected to reveal multiple new signings in the coming weeks. — Fightful pic.twitter.com/zpxcKN9zNA— ?????? (@WrestlingCovers) January 11, 2024